Специализированная антикоррупционная прокуратура обеспокоена дисциплинарным производством в отношении прокурора, решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров будет обжаловано в суде, сообщает пресс-служба ведомства.

«САП считает процесс, который происходит вокруг прокурора четвертого отдела САП ГПУ Андрея Перова попыткой устранения прокурора от дела из-за его профессиональной деятельности и принципиальной позиции в уголовном производстве по подозрению Н. Мартыненко», - говорится в сообщении.

В САП считают, что обстоятельства, которые сложились вокруг дисциплинарного производства в отношении вышеупомянутого прокурора, не позволяют с уверенностью говорить о прозрачности его проведения и беспристрастности лиц, участвовавших в принятии окончательного решения.

Как свидетельствуют комментарии жалобщиков (и одновременно адвокатов по делу по подозрению Н. Мартыненко), предоставленные средствам массовой информации, целью указанных жалоб является искусственное создание условий для отвода прокурора от участия в деле.

Обоснование решения положениями п. 5 ч. 1 ст. 43 Закона Украины «О прокуратуре», который предусматривает в качестве основания привлечения исключительно поведение, вызывает сомнения в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности сложно сопоставить с оставлением зала судебных заседаний прокурором во время зачитывания судебного решения.

«Надеемся на успешное отстаивание своей позиции в суде прокурором, которое завершится принятием справедливого и законного решения», - резюмировали в САП.

Как известно, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуратуры вынесла выговор за неподобающее поведение в суде прокурору САП Андрею Перову по делу Мартыненко.

По словам адвоката экс-депутата, комиссия также вынесла отдельное заявление о том, что Перов оказывал давление на членов КДКП.

Журналисты программы «Схемы» в своем расследовании указывали на конфликт интересов в этом деле.

По их данным, жалобу адвоката на Перова поддержал его бывший соратник, а ныне член дисциплинарной комиссии Виктор Шемчук. Журналисты считают, что Шемчук может быть заинтересован в содействии Мартыненко.