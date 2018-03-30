Виктор Медведчук не является сторонником никаких революционных преобразований, а тем более государственных переворотов; считает, что публичные обвинения против него и «Украинского выбора» политически мотивированы, но полностью исключает любую возможность получения политического убежища за рубежом. Об этом лидер «Украинского выбора» рассказал в интервью BBC.

Cпецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе заявляет: он однозначно перешел дорогу многим в Украине и догадывается, кто является инициатором его политического преследования.

«Об этом я могу только догадываться. Даже если бы я на 95% был в этом уверен, я никогда бы об этом не говорил вслух, пока это не будет установлено соответствующим образом. То, что я перешел дорогу многим в этой стране, — это однозначно. Офис, в котором мы сейчас находимся, с 2014 года четырежды подвергался нападениям. Представителей "Украинского выбора", который Луценко абсолютно безосновательно называет "антиукраинским центром", в регионах допрашивают уже не год, как говорит генпрокурор, а два года. Это же кому-то надо? А надо тем, кто не признает наши взгляды, наши идеи. Но эти идеи имеют право на существование. Запрещать их можно только в одном случае: если они противоречат конституции и действующему законодательству, но у нас таких взглядов и таких действий нет», — подчеркнул В.Медведчук.

Что касается отношения к военным заговорам, то, по словам лидера «Украинского выбора», он не является сторонником «никаких революционных преобразований, а тем более государственного переворота».

«Я законопослушный гражданин, и я желаю процветания Украине. Поэтому заниматься глупостями, интеллигентно выражаясь, в вопросах каких-то переворотов мне, как минимум, было бы странно. Я не сторонник никаких революционных преобразований, а тем более государственного переворота. Я не был сторонником ни первого Майдана в 2004 году, ни Майдана 2013-14 года, потому что считаю, что подобный путь революционных преобразований ведет страну вниз, а не вверх. И опыт построения социальной, экономической жизни в Украине после 2004 года и после 2014 года только подтверждает это: кроме негативных последствий мы не приобрели ничего», — отметил политик.

В то же время В.Медведчук не исключает, что его политическое преследование может получить любой поворот.

«Исключать ничего нельзя. Более того, учитывая ранимость правовой системы Украины, может быть и задержание, и арест, и уголовные дела, которые могут возбуждаться конкретно против меня. Я ничего не исключаю, хотя и уверен, что юридических оснований для этого абсолютно никаких нет», — рассказал лидер «Украинского выбора».

Но плана на случай, если до этого дойдет, у Медведчука нет.

«Планов нет. Любые планы для стрессовых ситуаций обычно не действуют. Есть просто убеждение, что я прав, а то, в чем меня пытаются обвинить, — полный абсурд. Больше ничего нет», — заявил политик и добавил, что даже в такой ситуации получение политического убежища за рубежом полностью исключает.

Комментируя ситуацию с возможным вмешательством президента РФ в случае ареста Медведчука и ухудшения в связи с этим украино-российских отношений, лидер «Украинского выбора» не считает такой вариант возможным.

«Я не думаю, что отношения между странами строятся на судьбах отдельных личностей. Зная президента Российской Федерации и его взгляды, я не думаю, что кто-либо может повлиять на отношения между странами», — уверен он.

Что касается возможной причастности к выходу Савченко из украинской тюрьмы, если ее включат в списки для обмена, то в таком случае Медведчук будет действовать в соответствии с задачей, сформулированной президентом Порошенко.

«Может быть, но только в том случае, если украинская сторона на это пойдёт. Если такая задача будет сформулирована президентом Порошенко, я безусловно буду этим заниматься, несмотря на личности. Тех людей, которых я освобождаю, я практически не знаю. Я их освобождаю, потому что это в интересах страны», — подытожил политик.