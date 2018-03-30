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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили пять «анонимов», которые сообщали о «минировании» объектов в столице, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, в Деснянском районе Киева оперативники спецслужбы задержали местную жительницу, которая в состоянии алкогольного опьянения придумала историю о «минировании» жилого дома.

Сотрудники СБУ также разоблачили троих жителей из разных районов столицы, которые из хулиганских побуждений ложно сообщали о минировании одного из административных государственных учреждений. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины всем задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления.

Также оперативники спецслужбы установили, что один из звонков о якобы минировании торгового центра в одном из центральных районов столицы был совершено с территории РФ.
ForUm

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