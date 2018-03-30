В Донецкой области вынесли приговор мужчине, который во время защиты несовершеннолетней убил нападающего.

По данным пресс-службы облпрокуратуры, происшествие случилось в городе Родинское. В июле 2017 года 14-летняя девушка около 2:00 возвращалась домой. В это время к ней подошел неизвестный мужчина и, схватив за шею и угрожая ножом, приказал выполнять все его указания. На крики девушки о помощи отреагировал местный житель. Выйдя из дома, мужчина потребовал от нападающего отпустить ребенка, а когда тот толкнул девушку в сторону и побежал с места преступления, начал его преследовать с целью задержания и разоблачения его противоправных действий.

Впоследствии между мужчинами возникла драка. В ответ на высказанные злоумышленником угрозы ножом, защитник девушки, превысив меры, необходимые для задержания преступника, причинил ему тяжкие телесные повреждения, от которых нападавший скончался в больнице.

Действия мужчины квалифицированы по статье 118 УК Украины (Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника).

Суд, учитывая все обстоятельства уголовного производства, характеристику обвиняемого и позицию прокурора Красноармейской местной прокуратуры, признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорил к 2 годам лишения свободы. Однако, согласно Закону Украины «Об амнистии в 2016 году», освободил от отбывания наказания.