Государственное бюро расследований определилось с помещением и заключило соответствующее соглашение.

Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал директор ГБР Роман Труба.

«Мы несколько дней назад заключили договор об аренде. Это помещение на улице Симона Петлюры (бывшая Коминтерна. – Ред.). Там был один из государственных институтов, но это здание в основном не используется. Сейчас будем обустраивать его», - сообщил он.

По информации УП, речь идет о здании 15-Б.

По словам Трубы, ГБР планирует туда въехать до 1 сентября, но не исключил, что адрес ГБР со временем изменится.

«В этом помещении мы будем размещаться в первый период. Но мы продолжаем поиски», - добавил он.

Труба подтвердил информацию о том, что также рассматривается помещения в здании «Пресса Украины» на Шулявке.

«Это помещение по своему техническому оснащению, удобству расположения кабинетов, намного лучше, чем то, которое мы получили сейчас на Петлюры. Однако решить вопрос по нему быстро сложно, потому что там большое количество арендаторов. Мы до сих пор рассматриваем это помещение на перспективу», - сказал он.

Напомним, с 20 ноября 2017 года Генеральная прокуратура Украины утратила право начинать расследования. Соответствующая норма прописана в п. 1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса.

22 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований.

В ГПУ предложили до формирования ГБР передавать осуществление досудебного расследования преступлений, подследственных ГБР, другим органам досудебного расследования.

Труба заявил, что ГБР начнет первые расследования уже в сентябре 2018 года.