В судах первой инстанции не хватает более 600 судей. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.

«Сегодня мы с вами являемся свидетелями судебной реформы, которая происходит в стране. Фактически уже создан новый Верховный суд. Впрочем, остро стоит вопрос наполнения судей первой и второй инстанции. Эти суды действительно имеют существенный кадровый голод, что существенно влияет на оперативность судебного производства и в определенной степени на качество судебных решений», - сообщила Глущенко.

По ее словам, Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) сейчас активно работает над решением проблемы нехватки судей.

«Сегодня уже 600 кандидатов на должности судей учатся в национальной школе судей Украины. Не хватает гораздо больше (судей. - Ред.). Но это процедура, нельзя взять и заполнить. Впрочем, мы надеемся, что в ближайшее время соответствующие вакансии в судах первой инстанции будут заполнены», - добавила она.

Напомним, 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

22 ноября документ подписал Президент.

29 декабря Глава государства подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине и призвал юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей.