Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днипре коммерсантов на финансировании террористических организаций «ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что местный житель вместе с сообщниками организовал нелегальный бизнес в одном из арендованных офисов областного центра. Несколько раз в неделю в офис приезжали «курьеры» с временно неподконтрольной украинской власти территории, которые доставляли наличные гривни для конвертации в иностранную валюту.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что противоправную деятельность контролировали главари одного из незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».

По данным СБУ, в Днипре бывший банковской работник через «старые связи» обеспечивал боевикам нелегальную покупку валюты по курсу ниже установленного Нацбанком. Часть «отмытых» денег направлялась на финансовое и материального обеспечение террористической группировки.

Во время обысков в офисном помещении дельцов сотрудники СБУ изъяли пять с половиной миллионов гривен, финансово-хозяйственную документацию и компьютерную технику, с доказательствами проведения нелегальных финансовых сделок.

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.