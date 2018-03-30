Болгария решила не высылать из страны российских дипломатов в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей и возвращает своего посла в РФ, ранее вызванного в софию для консультаций.

Такое решение было принято на состоявшемся в Софии заседании Совета безопасности при правительстве Болгарии, сообщает Укринформ.

Как отметил премьер-министр Бойко Борисов, на заседании Совбеза было принято решение о том, что Болгария «солидарна с Великобританией, но не будет высылать из страны российских дипломатов».

Напомним, ранее о высылке российских дипломатов из-за химической атаки в британском Солсбери заявили уже 29 стран: Албания, Австралия, Бельгия, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, США, Словения, Украина, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция.

В НАТО также решили выслать семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе.

Болгария, Люксембург, Словакия, Португалия и Мальта вызвали своих послов в РФ для консультаций.

К этому времени Австрия, Кипр, Греция не сообщали о выдворении российских дипломатов или отзыва послов из России для консультаций.

Глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.