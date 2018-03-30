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Вчера, 29 марта, в 07:30 в одной из воинских частей, которая дислоцируется возле села Гончаровское Черниговской области, произошел пожар в палаточном городке, в результате которого получил ожоги второй степени военнослужащий-контрактник ВСУ, сгорела палатка и повреждено военное имущество, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

На место происшествия выехал прокурор военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины, который организовал проведение первоочередных следственных действий.

Сейчас пожарно-техническая документация изъята, к расследованию привлечены специалисты по вопросам пожарной безопасности Центрального управления безопасности военной службы Генерального штаба ВС Украины.

В ходе осмотра места происшествия с участием специалистов предварительно установлено, что пожар произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности, а именно - правил эксплуатации военной печи ПОВ 57.

Пострадавшего военнослужащего срочно доставили в Черниговский военный госпиталь, где ему была оказана необходимая помощь. В настоящее время состояние его здоровья оценивается, как удовлетворительное.

По факту пожара военной прокуратурой Черниговского гарнизона начато уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины: «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей».

Проведение досудебного расследования поручено Черниговскому районному отделению полиции ГУНП в Черниговской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в ночь на 13 марта на общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при использовании печи в ночное время произошел пожар, в результате которого сгорела одна палатка в палаточном городке. В результате пожара один военнослужащий погиб и семеро получили ожоги различной степени тяжести.
ForUm

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