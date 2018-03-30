также в разделеМир
СМИ: Трамп пообещал Путину выиграть гонку вооружений 9
Болгария решила не высылать российских дипломатов 24
США будут проверять страницы в соцсетях всех претендентов на визы 26
В Турции разбился микроавтобус с нелегалами, погибли 17 человек 30
СМИ сообщили подробности о состоянии дочери Скрипаля 53
По делу о пожаре в Кемерово задержана еще одна подозреваемая 55
Отравление Скрипаля: РФ объявила о зеркальной высылке дипломатов 65
Словения отозвала посла из РФ 34
В ЕС мосты и дороги оборудуют для переправки танков 45
Состояние дочери Скрипаля улучшилось 64
Грузия также выдворяет российского дипломата 73
Британский парламент занялся «грязными» деньгами из РФ 44
Спецпрокурор нашел новые контакты команды Трампа с россиянами 40
Трамп показал фото со строительства стены на границе с Мексикой 74
В Венесуэле заключенные устроили пожар: погибли 68 человек 39
Ассанжа лишили всех средств связи из-за твитта о деле Скрипаля 131
Полиция нашла «Новичок» на пороге дома Скрипаля 77
Португалия также отозвала посла из Москвы 33

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупреждает о вероятности новой «холодной войны» в связи с напряженностью в отношениях между США и Россией.

Об этом он заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.

«Я думаю, что мы идем к ситуации, которая во многом похожа на то, как мы жили во время холодной войны», - заявил Гутерриш.

Как известно, США, ряд европейских стран и государств-членов НАТО выдворили более 150 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Британии.

В ответ Россия заявила, что выдворяет 58 сотрудников Посольства США в Москве и двух работников Генерального консульства США в Екатеринбурге.

Генсек ООН также отметил, что обеспокоен отсутствием механизмов ослабления напряженности между Вашингтоном и Москвой. «Я считаю, что пришло время для принятия мер, которые бы гарантировали предупреждение эскалации», - сказал он.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги