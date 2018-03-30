Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупреждает о вероятности новой «холодной войны» в связи с напряженностью в отношениях между США и Россией.

Об этом он заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.

«Я думаю, что мы идем к ситуации, которая во многом похожа на то, как мы жили во время холодной войны», - заявил Гутерриш.

Как известно, США, ряд европейских стран и государств-членов НАТО выдворили более 150 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Британии.

В ответ Россия заявила, что выдворяет 58 сотрудников Посольства США в Москве и двух работников Генерального консульства США в Екатеринбурге.

Генсек ООН также отметил, что обеспокоен отсутствием механизмов ослабления напряженности между Вашингтоном и Москвой. «Я считаю, что пришло время для принятия мер, которые бы гарантировали предупреждение эскалации», - сказал он.