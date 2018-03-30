Микроавтобус с нелегальными беженцами врезался в ограничительный барьер на трассе Игдыр-Карс на востоке Турции, сообщает «Анадолу».
В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, погибло 17 человек, 36 ранены. Состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое.
Представители МВД сообщили, что в потерявшем управление микроавтобусе находились беженцы из Афганистана и Пакистана, незаконно пересекшие турецко-иранскую границу.
После столкновения с барьером транспортное средство загорелось.
Очевидцы рассказали, что от силы удара часть пассажиров вынесло на проезжую часть, и некоторые из них были сбиты другим автомобилем, следовавшим в тот момент по трассе и не успевшим затормозить.
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