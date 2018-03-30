также в разделеМир
США будут проверять страницы в соцсетях всех претендентов на визы 17
СМИ сообщили подробности о состоянии дочери Скрипаля 36
По делу о пожаре в Кемерово задержана еще одна подозреваемая 52
Отравление Скрипаля: РФ объявила о зеркальной высылке дипломатов 65
Словения отозвала посла из РФ 33
В ЕС мосты и дороги оборудуют для переправки танков 45
Состояние дочери Скрипаля улучшилось 63
Грузия также выдворяет российского дипломата 73
Британский парламент занялся «грязными» деньгами из РФ 43
Спецпрокурор нашел новые контакты команды Трампа с россиянами 40
Трамп показал фото со строительства стены на границе с Мексикой 74
В Венесуэле заключенные устроили пожар: погибли 68 человек 38
Ассанжа лишили всех средств связи из-за твитта о деле Скрипаля 127
Полиция нашла «Новичок» на пороге дома Скрипаля 77
Португалия также отозвала посла из Москвы 33
EastStratCom: За три недели Кремль «вбросил» 25 различных версий по делу Скрипаля 58
Дело Скрипаля: Только пять стран ЕС не выслали дипломатов РФ 202
Москва обвинила Лондон в неспособности защитить россиян в Британии 74

Микроавтобус с нелегальными беженцами врезался в ограничительный барьер на трассе Игдыр-Карс на востоке Турции, сообщает «Анадолу».

В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, погибло 17 человек, 36 ранены. Состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое.

Представители МВД сообщили, что в потерявшем управление микроавтобусе находились беженцы из Афганистана и Пакистана, незаконно пересекшие турецко-иранскую границу.

После столкновения с барьером транспортное средство загорелось.

Очевидцы рассказали, что от силы удара часть пассажиров вынесло на проезжую часть, и некоторые из них были сбиты другим автомобилем, следовавшим в тот момент по трассе и не успевшим затормозить. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги