У Украины есть проблема для национальной безопасности в энергоснабжении, убежден аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд, сообщает «Голос Америки».

Это непостижимо, что в одиннадцати из 24 украинских облэнерго значительной долей владеет российский националист Александр Бабаков, который находится под санкциями всех задействованных стран за его роль в российской оккупации и аннексии Крыма, будучи в должности вице-спикера российской Думы, отмечает аналитик, обращая внимание на то, что Бабаков также фигурирует в так называемых «Панамских бумагах».

Согласно санкциям США и Европы, активы Бабакова должны быть заморожены, утверждает Аслунд. Аналитик советует украинскому правительству нужно заморозить его активы, учитывая вопросы национальной безопасности.

«Мы беспокоимся из-за российских кибернападений на украинскую энергосеть, в то время как в значительной ее частью владеет, контролирует и управляет враг», – подчеркнул он.

Еще один значительный владелец облэнерго – Константин Григоришин, который ранее был российским гражданином, но получил украинское гражданство.

Аслунд также прокомментировал приватизационные планы в Украине. Сейчас государство владеет миноритарными пакетами акций во многих облэнерго. Так как каждая из этих компаний на самом деле находится под контролем одного или двух крупных бизнесменов, правительство должно продать миноритарные пакеты по минимальной цене, установленной государством одному заинтересованному покупателю, советует аналитик. Это было частично сделано в прошлом году и правительство предусмотрело продажу еще десяти миноритарных пакетов акций.