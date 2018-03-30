также в разделеПолитика
Медведчук: Однозначно, я перешел дорогу многим в Украине
Фукуяма: Победа Украины над популистами имеет значение для всего мира 41
Канада не будет бесплатно предоставлять Украине оружие 40
Савченко: Я не настолько глупа, теракта никогда бы не было 93
Послы G7 призвали Раду отменить е-декларации для активистов 67
Геращенко: Путин впервые публично поддержал перемирие на Донбассе 130
Луценко: «Поправки Лозового» парализовали правоохранительную систему 124
Молчанов: Генеральный прокурор действует как политик, а не как юрист 58
Апелляционный суд отказался отпустить Савченко 74
Медведчук: У «стратегических партнеров» Киева и рядовых украинцев разное видение реформ 73
Хмара хочет взять Савченко на поруки 79
Савченко отказали в отводе судей 48
Суд отказал Савченко в отводе прокурора Климовича 42
«Нормандская четверка» требует тщательного соблюдения «пасхального» перемирия 648
Эксперт: «Украинская» поправка в законе об ИНП Польши может быть рукой Москвы 90
Порошенко утвердил годовую программу сотрудничества Украины с НАТО 45
Парубий предложил рассмотреть отмену е-деклараций для активистов 3 апреля 52
Порошенко призвал Раду отменить е-декларирование для активистов 52

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что может себе позволить отдых в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Мирнограде, сообщают «Новости Донбасса».

«1,5 миллиона – дивиденды, 1 миллион гривен – материальная помощь от предприятия, на котором я являюсь акционером. Приблизительно, 600 тысяч (за год) заработная плата, 600 тысяч у жены зарплата и так далее. Я на день рождения на 5 дней поехал отдохнуть, какой-то человек сфотографировал, и все сайты показали, как Жебривский за тысячу долларов в день может себе позволить. Да, могу! Я за это налоги заплатил», – сказал Жебривский.

22 марта фотографии с отдыха Павла Жебривского опубликовал телеведущий Сергей Иванов в Facebook.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги