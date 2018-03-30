В Кемерово задержали генерального директора компании-собственника здания сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Юлию Богданову.



Как заявила представитель СК Светлана Петренко, подчиненные Богдановой много раз говорили ей о недостатках системы противопожарной безопасности, но она не предпринимала никаких мер, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что гендиректор «всецело занималась лишь сдачей в аренду новых торговых площадей».

В доме Богдановой уже прошел обыск. Скоро ей предъявят обвинение по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, среди них – 41 ребенок.

По уголовному делу о пожаре задержали четырех человек, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание. Позже был задержан охранник, который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.

Арендатор ТРЦ Надежда Судденок уверена, что причиной пожара стал поджог.

28 марта суд арестовал арендатора и охранника ТРЦ.