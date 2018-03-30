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Канада поддерживает суверенитет Украины, однако не будет безвозмездно предоставлять летальное оружие.

Об этом говорится в письменном ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, сообщает Укринформ.

«Правительство Канады предано поддержке Украины в её усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает активно предоставлении летальной поддержки в форме безвозмездной передачи летального оружия от одного войска другому», - утверждается в ответе.

При этом в документе отмечается, что правительство Канады «остается в тесном контакте с правительством Украины относительно его запроса на военное оборудование».

Напомним, в декабре 2017 года Канада сняла ограничение на продажу огнестрельного оружия Украине.
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