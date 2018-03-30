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Кабинет Министров на заседании 29 марта принял решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с 1 июля 2018 года, сообщили ForUm’у в  департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Соответствующим постановлением «О внесении изменений в раздел I Плана использования радиочастотного ресурса Украины» продлен срок использования радиотехнологии «Аналоговое телевещание» путем внесения изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 09.06.2006 г. № 815 с целью недопущения нарушения прав граждан на свободный доступ к информации.

Отмечается, что принятие этого решения обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации.

Напомним, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания перенес сроки отключения аналогового телевидения в Украине.
ForUm

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