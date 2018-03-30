За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 57 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате которых ранены 2 военных, еще один – получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП боевики обстреляли наши укрепления в районе Павлополя. Минометы калибра 82 мм оккупанты применили по защитникам Широкино, а гранатометы различных типов и стрелковое оружие - вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песок, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика.

Также под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковки, Каменки, Марьинки и Верхнеторецкого, а из БМП – Гнутово, Талаковка и Пищевик.

Кроме этого, стрелковое оружие оккупанты применили по нашим позициям у Широкино, шахты Бутовка и Павлополя, а противотанковую управляемую ракету - в районе Новотроицкого.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал наши укрепления вблизи Артемово, а из крупнокалиберных пулеметов – недалеко от населенного пункта Луганское.

В результате вражеского огня два украинских защитники получили ранения. Еще один наш воин - получил боевую травму. Пострадавших военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь.

Как ранее сообщал ForUm, на Донбассе с 00:01 30 марта начал действовать режим прекращения огня по случаю пасхальных праздников.