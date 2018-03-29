Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во исполнение решения правительства с завтрашнего дня начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной, сообщили ForUm’у в в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ..

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман по итогам совещания с председателем Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным.

«Решение, которое мы приняли, дает возможность провести проверки всех мест массового скопления людей - кинотеатров, ТЦ, школ, садиков. В полной координации с местными властями это надо сделать как можно быстрее. Это надо делать далее системно», - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что проверки не могут быть инструментом давления, на должны обеспечить безопасность граждан.

«Нам нужны не штрафные санкции, а безопасность людей. Важно, чтобы мы быстро проводили проверки, давали рекомендации, и они выполнялись. Если кто-то в погоне за дополнительной гривней хочет захламливать свое заведение дополнительными конструкциями, которые ограничивают план эвакуации, с теми надо жестко поступать. Выполнили требования - будем благодарны. Не выполнили - будем жесткими. Хотел бы, чтобы родители с детьми спокойно посещали развлекательные центры и не переживали. Или отпускали детей в кинотеатр и не думали о том, что там может что-то случиться», отметил Гройсман.

Со своей стороны председатель ГосЧС подтвердил, что проверки начнутся уже завтра, 30 марта, и будут проходить во всех общественных заведениях в режиме дополнительной тренировки персонала. «Там, где будут серьезные нарушения, наша позиция будет бескомпромиссной», - сказал Чечеткин.

«Благодарен за эту бескомпромиссную позицию, мы движемся в этом направлении. Просил бы цивилизованно, качественно, требовательно и публично проводить проверки. И больше информации в публичной плоскости», - добавил Гройсман.

Напомним, 28 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и другим органам провести масштабную проверку общественных заведений, школ, торговых центров на предмет соблюдения норм пожарной безопасности.