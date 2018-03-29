Высылка 13 российских дипломатов никак не повлияет на обмен пленными, поскольку этим процессом в Минске всегда руководил Медведчук, считает политолог Кирилл Молчанов. В эфире NewsOne эксперт также разъяснил, почему генеральный прокурор Луценко делает упор на заявления об «Украинском выборе» и его лидере.

Поскольку переговоры по обмену пленными ведутся на уровне Медведчук-Кремль, то высылка российские дипломатов на процессе обмена никак не скажется, считает политолог.

«Скажем так: никакой деятельности в этом направлении они не принимали. Командовал исключительно Медведчук в Минске. Я считаю, что эти дипломатические перестановки в посольстве никоим образом не повлияют на тот уровень отношений, который у нас есть по Донбассу», — прогнозирует Молчанов.

Что касается Медведчука, которым у нас СМИ запугивают общество, тиражируя слухи о том, что он скупил все медиа и все контролирует, то не стоит забывать, что есть официальный указ президента о назначении Медведчука спецпредставителем в Минске, напомнил эксперт.

«Есть указ президента, в котором Петр Алексеевич назначил Медведчука спецпредставителем Украины в Минской контактной группе, то есть он там официально находится. Не знаю, видел ли Юрий Луценко этот документ? Мне кажется, что его сейчас стали привязывать к делу Савченко-Рубана только потому, что нужен еще бОльший информационный повод, чтоб перебить предыдущее задержание, и чтобы ГПУ могла хоть как-то демонстрировать не могу назвать это эффективностью, а скажем. эффектность своей работы. Работа для работы, а не для конкретных юридических последствий. На фоне скандала с прослушиванием Холодницкого надо отвлекать внимание, потому что разборки с НАБУ и САП вызвали негативную реакцию на Западе. Мне кажется, что Луценко тут, как хороший пиарщик, приплел суда Медведчука, чтобы снять с себя ответственность за другие свои просчеты», — сказал политолог.

По его мнению, Юрий Луценко действует не как юрист, а как политик: чтобы отвлечь внимание от резонансного дела, генпрокурор анонсирует новое резонансное дело.

«Сначала был Рубан. Дело Рубана перекрылось делом Савченко. Уже ведь не говорят о том, что он делал, все говорят о Савченко. Прошла неделя, Луценко уже намекнул на Медведчука, что мол есть какие-то кукловоды. Теперь будут обсуждать не Савченко, а Медведчука, ведь так? Постоянно идет отвлечение внимания от предыдущих дел», — обратил внимание Молчанов.

Он напомнил, что Луценко неоднократно выступал по делам других народных депутатов, — Розентаблата, Полякова, Мосийчука.

«И что случилось с Розенблатом, с Поляковым, с Мосийчуком? Да ничего не случилось. Просто мы это уже не обсуждаем, потому что есть новые дела», — подытожил эксперт.