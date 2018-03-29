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Неофициальный доклад Евросоюза, выражающий обеспокоенность «стратегических партнеров» уровнем коррупции в Украине, никак не объясняет, почему реформы, реализуемые Киевом под бдительным контролем ЕС и МВФ, зачастую дают плачевный результат. Об этом в своем блоге пишет Виктор Медведчук, лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

Ответ, по мнению политика, очевиден — пятый год украинская власть, проводя реформы, живет не своим умом, а «рекомендациями» Запада.

«А ведь у рядовых украинцев и «стратегических партнеров» Киева разное видение реформ и их цели. Для народа реформы ― это изменения, которые в конечном итоге должны привести к повышению уровня благосостояния каждого украинца …способствовать снижению уровня коррупции и бюрократии, развитию бизнеса, росту уровня социальной защиты, медицинского обслуживания и т. д. Но у МВФ, как уже успели убедиться украинцы, иное видение. Для фонда реформы ― это перевод страны в режим жесткой экономии, урезание социальных гарантий и выплат, повышение цен и тарифов», — подчеркнул лидер «Украинского выбора».

В.Медведчук отметил, что реформа энергорынка так и не сделала его прозрачным, зато привела к росту тарифов на газ в 9,6 раза. И теперь уже очевидно, что это не предел.

«Активно реформируемая властями коммунальная сфера пришла в упадок. При этом, несмотря на возросшие тарифы, ни об энергомодернизации, ни об энергоэффективности в коммунальной сфере речь не идет. Реформа финансового сектора и рекомендации ростовщиков отпустить гривню в «свободное плавание» привели к обвалу курса национальной валюты более чем в 3 раза, обесцениванию сбережений граждан, банкротству банков. Грядущая приватизация, которую пытаются преподнести как реформу госсектора экономики, приведет к банальной распродаже за бесценок крупнейших государственных активов. А пенсионная реформа, на которой настаивал МВФ и которую приветствовали в ЕС, повергла в шок не только нынешних, но и будущих пенсионеров», — обратил внимание политик.  

Что касается реформы здравоохранения, то она, как утверждает лидер «Украинского выбора», фактически сводится к введению в стране платной медицины.

«Как видим, ЕС интересует не эффективность проводимых Киевом преобразований, а сам факт неуклонного следования всем предписаниям ростовщиков», — пришел к выводу Медведчук.
ForUm

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