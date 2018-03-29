Коминтерновский районный суд Харькова признал виновным мужчину, который спрятался в посылочном ящике в грузовике «Новой почты», чтобы ограбить организацию. Злоумышленника приговорили к трем годам лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Об этом говорится в решении суда.

Мужчина является уроженцем Днипра. Как выяснилось, он изготовил деревянный ящик, в котором позже спрятался, и попросил знакомого отправить его по почте в Харьков из Днипра, сообщает 112 Украина.

Позже этот ящик вместе со злоумышленником был помещен в грузовой автомобиль компании марки «Даф», который направлялся в Харьков. Во время движения он открыл крышку своего ящика, забрал другие посылки (ноутбук марки Toshiba стоимостью 5,5 тыс. грн, электронные часы Apple стоимостью 4874 грн, мобильный телефон Kioti стоимостью 2704 грн). Общая стоимость украденного — 13 078 грн.

После этого он снова спрятался в свой ящик вместе с украденным имуществом. Однако злоумышленник был пойман в Харькове сотрудником «Новой почты».

Задержанный не стал отрицать свою вину, его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного Кодекса Украины.