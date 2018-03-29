также в разделеОбщество
В Москве заочно осудили россиянина-бойца «Азова» 6
Мужчина спрятался в посылке «Новой почты», чтобы украсть технику 12
В Украину идет резкое потепление 25
Из-за массового дезертирства боевиков РФ усилила охрану границы 33
Россиянин-боевик «ДНР» сдался полиции 31
Аваков наградил Денисову пистолетом 26
Суд приговорил сумского террориста к 4 годам тюрьмы 27
Нацсовет внепланово проверит «1+1» 38
Штаб заявил о готовности ВСУ к «пасхальному» перемирию 20
Huawei отрицает сотрудничество с «ДНР» 26
В Очакове – вспышка кори среди военных, объявлен карантин 39
В СБУ прокомментировали дело украинского пранкера 50
Николаевский облсовет отложил вопрос отстранения главы ОГА 24
Фейгин призвал Путина поспособствовать обмену Сущенко 29
Нацкорпус требует уволить главу Николаевской ОГА 50
Николаевская полиция хочет отдать дело Волошина другим следователям 41
СБУ блокировала в Одессе продажу оружия из АТО 33
В Подгорцах приостанавливают проект ЖК Park Lake City группы компаний DIM 46

Кабинет Министров намерен ввести медико-психологическое освидетельствование при получении водительских прав.

Как пишет «Новое Время», правительство утвердило план повышения безопасности дорожного движения до 2020 года. Разработкой мер займутся МВД, Мининфраструктуры и Министерство здравоохранения.

Ранее в Минздраве заявляли о разработке гармонизации национальных стандартов медицинского осмотра кандидатов в водители согласно европейским нормам. Речь шла о систематизации профилактических наркологических, обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров граждан.

Как осуществлять психиатрическое освидетельствование кандидатов в водители - в правительстве еще решают. Украина могла бы позаимствовать иностранный опыт и внедрить тестовый опрос, считает член комитета Верховной Рады по здравоохранению Оксана Корчак

«Должна быть экспертиза, не является ли человек психически больным, не употребляет ли наркотики и алкоголь. Чтобы избавиться от коррупции в комиссиях, которые можно за деньги пройти, нужны тесты. В большинстве цивилизованных стран используют именно тесты», - сказала Корчак.

Сейчас при прохождении медицинской комиссии врачи проверяют в базах, состоит ли гражданин на учете у психиатра. Впрочем этого может быть недостаточно, считает директор автошколы EasyDrive Анна Кушнарева. По ее мнению, будущие водители должны тщательно проверяться на адекватность.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги