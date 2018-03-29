Кабинет Министров намерен ввести медико-психологическое освидетельствование при получении водительских прав.

Как пишет «Новое Время», правительство утвердило план повышения безопасности дорожного движения до 2020 года. Разработкой мер займутся МВД, Мининфраструктуры и Министерство здравоохранения.

Ранее в Минздраве заявляли о разработке гармонизации национальных стандартов медицинского осмотра кандидатов в водители согласно европейским нормам. Речь шла о систематизации профилактических наркологических, обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров граждан.

Как осуществлять психиатрическое освидетельствование кандидатов в водители - в правительстве еще решают. Украина могла бы позаимствовать иностранный опыт и внедрить тестовый опрос, считает член комитета Верховной Рады по здравоохранению Оксана Корчак

«Должна быть экспертиза, не является ли человек психически больным, не употребляет ли наркотики и алкоголь. Чтобы избавиться от коррупции в комиссиях, которые можно за деньги пройти, нужны тесты. В большинстве цивилизованных стран используют именно тесты», - сказала Корчак.

Сейчас при прохождении медицинской комиссии врачи проверяют в базах, состоит ли гражданин на учете у психиатра. Впрочем этого может быть недостаточно, считает директор автошколы EasyDrive Анна Кушнарева. По ее мнению, будущие водители должны тщательно проверяться на адекватность.