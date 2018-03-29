Кабинет Министров намерен ввести медико-психологическое освидетельствование при получении водительских прав.
Как пишет «Новое Время», правительство утвердило план повышения безопасности дорожного движения до 2020 года. Разработкой мер займутся МВД, Мининфраструктуры и Министерство здравоохранения.
Ранее в Минздраве заявляли о разработке гармонизации национальных стандартов медицинского осмотра кандидатов в водители согласно европейским нормам. Речь шла о систематизации профилактических наркологических, обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров граждан.
Как осуществлять психиатрическое освидетельствование кандидатов в водители - в правительстве еще решают. Украина могла бы позаимствовать иностранный опыт и внедрить тестовый опрос, считает член комитета Верховной Рады по здравоохранению Оксана Корчак
«Должна быть экспертиза, не является ли человек психически больным, не употребляет ли наркотики и алкоголь. Чтобы избавиться от коррупции в комиссиях, которые можно за деньги пройти, нужны тесты. В большинстве цивилизованных стран используют именно тесты», - сказала Корчак.
Сейчас при прохождении медицинской комиссии врачи проверяют в базах, состоит ли гражданин на учете у психиатра. Впрочем этого может быть недостаточно, считает директор автошколы EasyDrive Анна Кушнарева. По ее мнению, будущие водители должны тщательно проверяться на адекватность.
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