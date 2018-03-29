Суд в Москве 29 марта заочно приговорил гражданина России Романа Железнова к четырем годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на Донбассе в рядах батальона «Азов». Прокуроры обвинили Железнова в том, что он является наемником, и суд согласился с позицией обвинения, сообщает Радио Свобода.

По данным российского следствия, «Железнов, являясь активным сторонником националистических идей, открыто афишировавший свою принадлежность к неофашистам, преследуя цели материального обогащения и пропаганды своих взглядов, весной 2014 года связался с украинскими националистами, после чего прибыл в Украину и добровольно вступил в состав батальона «Азов», поддерживаемого правительством Украины. В Украине Железнов прошел специальную подготовку на базах батальона «Азов», научился обращаться с оружием, взрывчатыми веществами, получил необходимые знания о военной стратегии и тактике.

В период с 2014 по 2016 годы россиянин совместно с другими бойцами указанного подразделения принимал участие в боевых действиях против «Донецкой народной республики».

Не было еще ни одного известного случая, когда Россия обвинила бы кого-либо в наемничестве по факту присоединения к сепаратистам, но российские суды уже рассматривали дела граждан, обвиняемых в боевых действиях на стороне Украины.

В июне 2017 суд в Самаре приговорил местного жителя Артема Широбокова до пяти лет лишения свободы за участие в батальоне «Азов».