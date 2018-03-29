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В Бахмутском районе полицейским сдался гражданин РФ, который нес «службу» в рядах боевиков.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, уроженец республики Саха (Якутия) находился на территории Украины нелегально, у мужчины изъят фальшивый украинский паспорт.

В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Мигрант» сотрудники уголовного розыска Бахмутского отдела полиции обнаружили подданного РФ, который скрывался под видом гражданина Украины.

В полицейскую станцию в Часовом Яре обратился 24-летний мужчина, который рассказал, что в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Бахмутского района.

Оказалось, что он является гражданином РФ, в Украину приехал в 2006 году, в июне 2014 года вступил в ряды боевиков. С оружием в руках наемник нес службу на блокпосту возле села Григорьевка, а также патрулировал город Часов Яр.

После освобождения Бахмутского района украинскими войсками мужчина сбежал и 4 года скрывался в РФ, в Крыму и разных областях Украины.

На днях он вернулся в Часов Яр. Узнав, что существует программа «Вернись домой», которая дает шанс освободиться от уголовной ответственности, бывший боевик  добровольно пришел в полицию.

При себе мужчина имел паспорт гражданина Украины, который оказался поддельным. В ходе проверки оперативники установили личность нелегального мигранта.

По факту участия в НВФ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Подозреваемый проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории Украины.

С начала операции «Мигрант», которая проходит с 21 февраля, полицейские Донетчины обнаружили 78 нелегальных мигрантов. 9 человек принудительно вернули в страну происхождения, 23 запрещен въезд в Украину.
ForUm

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