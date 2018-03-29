Пограничная служба РФ из-за учащения случаев дезертирства в рядах российско-оккупационных войск на Донбассе ужесточила режим патрулирования временно неконтролируемого Украиной участка государственной границы.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба Минобороны.

Он отметил, что по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российское оккупационное командование продолжает принимать меры по усилению напряженности на линии разграничения и побуждения личного состава к обстрелам позиций сил АТО. В частности, интенсивно распространяется дезинформация о подготовке Вооруженных сил Украины к наступательным действиям на мариупольском и волновахском направлениях.

В то же время, по словам Гуцуляка, чрезмерное распространение противником такой информации привело к увеличению количества случаев самовольного оставления места службы боевиками российских оккупационных войск, находящихся на передовых позициях.

«С целью недопущения проникновения дезертиров на территорию РФ, российской пограничной службой ужесточен режим патрулирования на неконтролируемом украинской стороной участке границы», – подчеркнул он.