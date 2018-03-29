На выходных, 31 марта и 1 апреля, в Украине температура воздуха повысится до + 12-17 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра, 30 марта, в Украину снова придет атмосферный фронт и принесет осадки в западных и северных областях. И эти осадки ближайшей ночью могут быть в виде снега и мокрого снега.

«Днем в пятницу атмосферу попустит, все же будут преобладать дожди, разве что на Черниговщине и Сумщине может еще полетать снег. В восточных областях, на юге и в центральной части (кроме Винницкой) завтра будет преобладать сухая погода», – отметила синоптик.

По прогнозу Диденко 20 марта температура воздуха начнет выбираться из снежных завалов позднего марта. «Самой высокой она будет на юге и западе, днем ​​до + 5-11 градусов. В большинстве областей + 3-7 градусов. Холодными останутся Черниговщина, Сумщина и Харьковская область - там 0 + 4 градуса даже днем», – сообщила она.

В Киеве ночью - мокрый снег, днем ​​30-го марта - дождь. Температура воздуха ночью 0, -1 градус, днем ​​в пятницу до + 3-5 градусов.

«31-го марта и 1 апреля, на Вербное воскресенье в Киеве температура - ух как подскочит! Столбики термометров побегут до + 12-17 градусов. При этом разгоняется, как бешеный ветер», – сообщила Диденко.

В то же время, по ее словам, в понедельник-вторник снова похолодает.