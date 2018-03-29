также в разделеОбщество
В Москве заочно осудили россиянина-бойца «Азова» 6
Мужчина спрятался в посылке «Новой почты», чтобы украсть технику 12
Из-за массового дезертирства боевиков РФ усилила охрану границы 33
Россиянин-боевик «ДНР» сдался полиции 31
Аваков наградил Денисову пистолетом 26
В Украине могут ввести психиатрическую проверку для получения водительских прав 25
Суд приговорил сумского террориста к 4 годам тюрьмы 27
Нацсовет внепланово проверит «1+1» 38
Штаб заявил о готовности ВСУ к «пасхальному» перемирию 20
Huawei отрицает сотрудничество с «ДНР» 26
В Очакове – вспышка кори среди военных, объявлен карантин 39
В СБУ прокомментировали дело украинского пранкера 50
Николаевский облсовет отложил вопрос отстранения главы ОГА 24
Фейгин призвал Путина поспособствовать обмену Сущенко 29
Нацкорпус требует уволить главу Николаевской ОГА 50
Николаевская полиция хочет отдать дело Волошина другим следователям 41
СБУ блокировала в Одессе продажу оружия из АТО 33
В Подгорцах приостанавливают проект ЖК Park Lake City группы компаний DIM 46

На выходных, 31 марта и 1 апреля, в Украине температура воздуха повысится до + 12-17 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра, 30 марта, в Украину снова придет атмосферный фронт и принесет осадки в западных и северных областях. И эти осадки ближайшей ночью могут быть в виде снега и мокрого снега.

«Днем в пятницу атмосферу попустит, все же будут преобладать дожди, разве что на Черниговщине и Сумщине может еще полетать снег. В восточных областях, на юге и в центральной части (кроме Винницкой) завтра будет преобладать сухая погода», – отметила синоптик.

По прогнозу Диденко 20 марта температура воздуха начнет выбираться из снежных завалов позднего марта. «Самой высокой она будет на юге и западе, днем ​​до + 5-11 градусов. В большинстве областей + 3-7 градусов. Холодными останутся Черниговщина, Сумщина и Харьковская область - там 0 + 4 градуса даже днем», – сообщила она.

В Киеве ночью - мокрый снег, днем ​​30-го марта - дождь. Температура воздуха ночью 0, -1 градус, днем ​​в пятницу до + 3-5 градусов.

«31-го марта и 1 апреля, на Вербное воскресенье в Киеве температура - ух как подскочит! Столбики термометров побегут до + 12-17 градусов. При этом разгоняется, как бешеный ветер», – сообщила Диденко.

В то же время, по ее словам, в понедельник-вторник снова похолодает.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги