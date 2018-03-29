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Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую выездную проверку телеканала «1+1» из-за показа фильмов при участии актеров, внесенных в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Соответствующее решение Нацсовет принял во время заседания 29 марта, сообщает Укринформ.

Так, регулятор получил обращение от двух граждан и Киевской городской организации партии «Украинская Галицкая партия», в которых заявители сетовали на показ в эфире «1+1» фильма «Служебный роман», в актерский состав которого входит Алиса Фрейндлих. Мониторинг Нацсовета подтвердил, что эта кинолента транслировалась 8 и 10 марта.

В то же время Нацсовет решил не назначать аналогичную проверку телеканала НТН, в эфире которого утром 7 марта показывали фильм «Королева бензоколонки-2» при участии Александра Баширова.

Представитель телеканала, юрист Ольга Мусийко пояснила, что соответствующий приказ Министерства культуры, согласно которому был обновлен соответствующий список запрещенных актеров (среди которых и Баширов и Фрейндлих, - ред.), был опубликован на сайте ведомства только в 18:37 6 марта.

Следовательно, по ее словам, юристы не могли своевременно отследить такие изменения и предупредить о них работников телеканала, ответственных за программирование эфира. Регулятор с таким объяснением согласился.
ForUm

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