Вооруженные Силы Украины готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня на период пасхальных праздников с полуночи 30 марта 2018, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Подразделения ВСУ в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, неукоснительно соблюдая Минские договоренности, готовы обеспечить выполнение условий по поддержанию всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращения огня, начиная с 30 марта 2018 в 00:01 (по киевскому времени) по всей линии разграничения сторон», - говорится в заявлении.

В штабе напомнили, что все договоренности о прекращении огня силами АТО придерживались неукоснительно.

«В то же время, в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины, осуществления других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные силы Украины готовы немедленно реагировать в ответ», - резюмировали в штабе.

Напомним, с полуночи 5 марта на Донбассе вступило в силу новое перемирие, однако боевики продолжали обстрелы позиций ВСУ.

Затем Трехсторонняя контактная группа договорилась о введении режима прекращения огня с 30 марта.