Адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин призвал президента РФ Владимира Путина поспособствовать обмену украинского журналиста.

Текст обращения он опубликовал в Facebook.

«Возможный обмен Сущенко Р.В. на граждан РФ, привлеченных к уголовной ответственности в Украине, стал бы действительно своевременным выходом, демонстрирующим расположение высшего руководства к решению проблем украинских политзаключенных. Многие этого ждут как в Украине, так и в самой России», - отметил Фейгин.

Адвокат привел в пример обмен Ильми Умерова.

Он также отметил, что работа подобных ему «политических адвокатов должна быть ограждена от незаконного давления и преследований», заявив, что постоянно сталкивается с искусственными трудностями «по такой категории дел».

Напомним, 27 марта Московский городской суд начал рассматривать по существу уголовное дело против украинского журналиста Романа Сущенко

Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.