Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера выявило связь бывшего чиновника в кампании Трампа Река Гейтса, который также был бизнес-партнером Пола Манафорта, с экс-представителем российской разведки во время президентской кампании.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Связь между Гейтсом и бывшим сотрудником разведки, указанным в документах как «лицо А», поданных вечером во вторник, является определяющей, поскольку уголовные дела против Гейтса и Манафорта касаются только их лоббистской деятельности на пользу (правительства времен Януковича, – ред.) в Украине в период до президентских выборов 2016 года», - отмечается в сообщении.

При этом уточняется фамилия «лица А» - Константин Килимник, который называется «бывшим офицером российской разведки». Отмечается, что расследование против Гейтса и Манафорта теперь углубилось в их деятельность непосредственно во время кампании.

В этой связи приводится комментарий источника, знакомого с процессом расследования.

«Тот факт, что чиновник, который выполнял важную роль в кампании Трампа вместе с Полом Манафортом, имел дело с лицом, связанным с российской разведкой, и он знал об этом, является важным моментом, также как и тот факт, что Мюллер решил показать эту карту именно сейчас», - отметил источник.

Теперь неважно, что Трамп говорит об «отсутствии сговора» с россиянами, потому что это дает другой толчок расследованию.

Президент США Дональда Трамп отрицает какой-либо сговор с россиянами, также как и российское правительство. Между тем, Гейтс признал себя виновным во лжи ФБР и согласился сотрудничать со следствием, напоминает издание. Пол Манафорт отрицает все обвинения против него, выдвинутые следствием Мюллера.

Манафорту и его бизнес-партеру Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов о зарубежных банковских счетах.

Новые засекреченные обвинения были выдвинуты 22 февраля спецпрокурором США Робертом Мюллером. Он подал в федеральный суд одностраничный документ, который не раскрывает суть обвинений.

Кроме того, Манафорт является центральной фигурой в расследовании о возможном сговоре между командой Трампа и Россией, частично из-за многочисленных связей Манафорта с россиянами и его работы с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.