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Объявление в розыск в России украинского пранкера Евгения Вольнова не означает, что Украина может выдать его Российской Федерации.

Об этом сказала Обозревателю спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Она пояснила, что вопрос о выдаче Вольнова России не относится к компетенции СБУ. В то же время спикер подчеркнула: «Но вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете – мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти».

Народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко сказал: «Россия ведет против нас информационную войну, постоянно занимаясь ложью и провокациями. Однако у нас, к сожалению, нет уголовных дел в отношении их солдат информационной войны. Россия же таким образом показывает, что против каждого, кто будет информационно воевать против нее, будут возбуждаться уголовные дела».

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан отметил, что Евгений Вольнов имеет все основания просить о предоставлении ему охраны, поскольку в его адрес поступила угроза от высокопоставленного чиновника РФ.

Напомним, СК РФ обвинил украинского пранкера Евгения Вольнова в распространении информации о 300 погибших во время пожара в Кемерово. Позже пранкера Никиту Кувикова (Евгения Вольнова) объявили в международный розыск.
ForUm

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