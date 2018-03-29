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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одессе сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, которые поступали из района проведения антитеррористической операции.

Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Одессы скупал незаконно вывезенное из района проведения АТО оружие, занимался его реставрацией и переделывал травматическое и сигнальное на боевое с целью продажи. «Клиентов» он подыскивал в Интернете на тематических форумах. Среди «заказчиков» были, в частности, представители криминальных кругов региона. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации оружия.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время обысков по месту жительства и работы дельца изъято семь пистолетов и револьверов, три гранаты Ф-1, тротиловую и дымовую шашки, семь взрыв-пакетов, сигнальную мину, семь единиц холодного оружия и около тысячи патронов различного калибра.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправным действиям. 
ForUm

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