В среду, 28 марта, в Венесуэле в полицейском участке произошел бунт среди заключенных, что привело к пожару и гибели 68 человек. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Reuters.

Огонь начался в переполненном людьми помещении после того, как в нем начался бунт во время посещения заключенных родственниками. Сообщается, что заключенные попытались взять одного из посетителей в заложники и ранили его ножом. Они требовали от власти исполнений некоторых условий, но были проигнорированы. После этого начали жечь матрасы, что и стало причиной пожара.

В камерах погибло 68 человек.

Снаружи полицейского участка ждало множество семей заключенных, но они были разогнаны полицией.

«Государственная прокуратура гарантирует углубленное расследование, чтобы немедленно выяснить, что произошло», - сообщил главный прокурор страны в Twitter.

#Carabobo así dispersó PoliCarabobo a los familiares de detenidos quienes exigían saber el estado de salud de sus seres queridos #DanielRiosTeInforma pic.twitter.com/hap1r1fpMf — Daniel Ríos Mendoza (@Daniel_RiosVE) 29 марта 2018 г.



