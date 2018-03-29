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В среду, 28 марта, в Венесуэле в полицейском участке произошел бунт среди заключенных, что привело к пожару и гибели 68 человек. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Reuters.

Огонь начался в переполненном людьми помещении после того, как в нем начался бунт во время посещения заключенных родственниками. Сообщается, что заключенные попытались взять одного из посетителей в заложники и ранили его ножом. Они требовали от власти исполнений некоторых условий, но были проигнорированы. После этого начали жечь матрасы, что и стало причиной пожара.

В камерах погибло 68 человек.

Снаружи полицейского участка ждало множество семей заключенных, но они были разогнаны полицией.

«Государственная прокуратура гарантирует углубленное расследование, чтобы немедленно выяснить, что произошло», - сообщил главный прокурор страны в Twitter.

 


 

 
ForUm

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