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По материалам Службы безопасности Украины в Сумах осужден местный житель за покушение на совершение террористического акта.

По данным пресс-центра ведомства, правоохранители установили, что житель областного центра был завербован российскими спецслужбами.

«В начале декабря 2017 злоумышленник получил задание от своих кураторов совершить теракт на одном из военных объектов в День Вооруженных сил Украины. Взрывное устройство эквивалентом почти два килограмма тротила было передано через «закладку», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке заложить взрывчатку под военным объектом.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника была обнаружена компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности в пользу страны-агрессора. В ходе досудебного расследования террорист предоставил следствию всю необходимую помощь.

Суд признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

 
ForUm

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