Печерский районный суд Киева разрешил осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка в уголовном производстве о расстрелах в Киеве в феврале 2014 года. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователей Департамента специальных расследований ГПУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Ратушняка в организации превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым их жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 и террористического акта 20.02.2014 на улице Институтской, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст.115, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 15, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 258 УК Украины», - написала она в Facebook.

Специальное досудебное расследование в указанном уголовном производстве на основании решения суда уже осуществляется в отношении других бывших чиновников – экс-президента Украины Виктора Януковича, председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко и его первого заместителя Владимира Тоцкого.