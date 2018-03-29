Незадекларированное имущество необходимо конфисковывать, считает нардеп Антон Геращенко. Об этом он заявил в эфире 112 Украина.

Как объяснил депутат, сейчас привлечение чиновника к уголовной ответственности грозит ему максимум двумя годами условно – при том, что за 3 года ни один судебный приговор не был вынесен. Все имущество остается нетронутым.

«Когда принимали этот закон в 2014 году, забыли указать, что нужно бить по самому болезненному – по имуществу и по деньгам. Должна быть конфискация того имущества, которое незадекларировано. И тогда не нужно никаких условных сроков. Если мерой ответственности будет конфискации имущества – все будут декларировать. Вопрос, примет ли ВРУ такой закон? Нет», - уверен Геращенко.