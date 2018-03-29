Генконсульство Украины в Мюнхене возмущено фактом использования детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на временно оккупированной территории Украины. Об этом говорится на странице дипведомства в Facebook.

«Генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко безотлагательно обратился с письмом к обербургомистру Аугсбурга Курту Гриблю с просьбой жестко отреагировать на недопустимое привлечение несовершеннолетних граждан ФРГ в сомнительных политических акциях», - сообщили в консульстве.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что организаторы поездки немецких школьников в оккупированный Крым должны быть привлечены к ответственности.

«Пропагандисты Кремля привезли в оккупированный Крым немецких детей. Из-за отсутствия консульской и страховой защиты – это очень опасная авантюра. Ее организаторы должны быть привлечены к ответственности», - написал министр в Twitter.

Ранее российские СМИ распространили информацию о том, что в Крым для участия «в днях российско-немецкой детской народной дипломатии прибыла группа школьников из Германии». Детей встречали в аэропорту «Симферополь». По словам представителей общественных организаций ФРГ, которые также приехали, реализация проекта будет способствовать предотвращению антироссийской пропаганды в Германии.