Политика в Украине уже давно над правом, а политические заказы стали нормой. К такому неутешительному выводу пришел юрист Василий Вакаров, комментируя в студии NewsOne последние заявления генерального прокурора по делу Савченко.

По словам Вакарова, его как юриста шокировало то, что генпрокурор «на глазок», без каких-либо правовых оснований, определяет виноватых с экрана телевизора.

«Я смотрел позавчера, как господин Луценко на одном из телеэкранов весь вечер рассказывал о том, что Савченко все-таки преступник, что у него (у Генеральной прокуратуры имеется ввиду) есть неоспоримые доказательства того, что в Украине действует преступная группа… Со слов генпрокурора выглядело так, что он уже определил и орган, и центр, который занимается «разведывательной антиукраинской деятельностью», и его руководящее лицо… Имею ввиду «Украинский выбор» и господина Медведчука. Понимаете, это просто дикость! Не имея ни одного доказательства и никаких аргументов, генеральный прокурор с телевизионных каналов уже все определил!» — возмутился Вакаров.

Юрист считает, что и процесс над Савченко, и политические заявление следует рассматривать как одно целое, поскольку у нас уголовные производства и политические заказы — прежде всего, а уголовные преследования — следствие постоянной политической борьбы, которая за год до выборов обострилась.

«Когда Луценко оглашал свою речь в Верховной Раде, депутаты в один голос кричали: «Медведчук! Медведчук!». То есть, они поддерживали то, что называется «охота на ведьм». Получается, что часть украинского политикума уже определилась, кто у нас главный враг. Кто у нас основной террорист? Это Савченко и группа людей, которую нам показал господин Луценко в фильме (фильм абсолютно сфальсифицирован, с моей точки зрения), и теперь у нас определен виновник», – отметил Вакаров.

Юрист подчеркнул, что когда окружение президента, состоящее из «ястребов войны», находит себе «жертву», Порошенко теряет твердую позицию и выглядит полуголым.

«Президент Порошенко говорит, что Медведчук — действительно эффективный менеджер, что он организовывал обмен задержанными. Но позиция президентского окружения, которое мы называем «ястребами войны», то есть «Народный фронт», а также позиция господина Луценко состоит в том, что «Медведчук – враг Украины, кум президента России и так далее»», — обратил внимание Вакаров.

Он считает, что генеральный прокурор начинает очень серьезную и проигрышную для себя игру.

«Ну какие могут быть мотивы у Медведчука, чтоб организовать такое действие?.. Уже больше 10 лет он возглавляет это движение, и на сайте «Украинского выбора» написано, что они выступают за федерализацию, за мир в Украине, то есть цели организации абсолютно публичные», — подчеркнул Вакаров.

Кроме того, Медведчук как юрист способен отстоять свою правоту в судах и доказать, что Луценко занимается типичным политическим преследованием, уверен эксперт.

«И европейское сообщество будет за него, ведь заявление Луценко выглядит скорее как развязывание войны против политических оппонентов. Подытожим: политический сезон начался, начались политические преследования», — сделал вывод Вакаров.