В Украине доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировал 1061 гражданин, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких граждан возросло более чем на 50%, сообщает пресс-служба ГФС.

Наибольшее количество граждан, которые задекларировали миллионные доходы, учитывается в Киеве – 409 человек, или почти 40% от общего количества.

По оперативным данным на 21 марта граждане подали более 130 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах, что на 2% превышает аналогичный период прошлого года.

Общая сумма задекларированного дохода составляет 12,3 млрд грн, это на 1,8 млрд, или на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство граждан декларировали полученный доход в виде заработной платы, общая сумма которого составила около 4,1 млрд грн. Доходы от унаследованного или полученного в подарок имущества составили 2,1 млрд грн, от продажи движимого или недвижимого имущества – 1,1 млрд грн, при получении других доходов – 2,1 млрд грн и при получении иностранных доходов – 400,6 млн грн.

Задекларировано к уплате 324,2 млн грн, что на 29,9 млн грн или на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма военного сбора, задекларированная налогоплательщиками самостоятельно к уплате, составляет – 50,2 млн грн.

Наибольшие суммы налоговых обязательств, определенных по данным деклараций самостоятельно к уплате в сумме, превышающей 8 млн грн, задекларировано двумя жителями Харьковской области.

Количество граждан, которые задекларировали право на налоговую скидку, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти на 30% и составляет 35 тыс. человек. Им будет возвращено 72,1 млн грн, что 23,2 млн грн, или на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.