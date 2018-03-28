Экс-глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак заявила, что еще в конце 2016 года прекратила выписывать премии.

Об этом она рассказала журналистам в среду, передает Украинская правда.

«Члены агентства, начиная с конца 2016 года, не получали ни в коем случае премии. Была лишь форма оплаты, предусмотренная действующим законодательством», - заявила Корчак.

По ее словам, членов НАПК даже проверила Счетная палата и не нашла ни одного нарушения бюджетного законодательства.

«Даже если бы члены НАПК хотели, чтобы им насчитали премии, я бы им не насчитала», - заверила Корчак.

Она заявила, что тему премий специально «раздули» в обществе, чтобы у людей сложилось агрессивное отношение к Нацагентству.

Как известно, согласно отчету Счетной палаты, премии сотрудникам аппарата НАПК начали выплачиваться с июня 2016 года, их размер колебался в зависимости от должностей – от 25-200% должностного оклада в июне до 450% - в декабре 2016 года.

В июле 2016 Корчак насчитали 165 500 гривен премии. В среднем премия главы НАПК составляла 49,3 тысячи гривен в месяц.

Напомним, в апреле 2017 возник скандал в связи с крупными размерами премий сотрудникам НАПК. Депутаты в Раде заставили Корчак признаться, за что она выписывала себе премии. «Премии начислялись в августе, октябре, ноябре. 200 тысяч гривен была премия, но эти премии получали за работу», - заявила Корчак и объяснила, что многое сделала на своей должности.