Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании не рассматривал вопросы, связанные с Государственной службой по вопросам ветеранов АТО, а также с назначением победившего в конкурсе Валентина Манько.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что на сегодняшнем заседании Кабмин отказался от назначения руководителя главы Госслужбы по вопросам ветеранов АТО. Результаты конкурса, в котором победил Манько, будут аннулированы, а Госкомиссия будет преобразована в Министерство по вопросам ветеранов.

Комментируя данную информацию, Розенко заявил: «Эти вопросы вообще не рассматривались. Я не знаю, кто дает такую информацию. И когда эти вопросы будут подниматься, я не знаю. Я же не отвечаю за кадровые вопросы».

Напомним, конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Валентина Манько на должность председателя Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции 15 января.

Сейчас он является председателем общественной организации «Единый союз патриотов Украины» и советником директора государственного предприятия «Коневодство Украины».

В 2014 году он был членом «Правого сектора» и батальона «Днепр-1», которые принимали участие в АТО на Донбассе. После жалоб о том, что группа Манько занималась разбоями, грабежами и похищениями, в отношении него были открыты уголовные дела, а также он был объявлен в розыск. По состоянию на сегодня его с розыска сняли.

Ранее в Facebook мэр Днипра Борис Филатов заявлял, что «назначив мародера Манько на должность главного по ветеранам в Украине, власти совершают ошибку».

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил против назначения Манько.