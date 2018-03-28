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За последние три недели прокремлевские источники распространили 25 различных  противоречащих друг другу версий по применению боевого химического вещества в британском Солсбери.

Об этом говорится в еженедельном обзоре российской дезинформации и фейков, выявленных группой стратегических коммуникаций Европейской службы внешней деятельности (EastStratCom), сообщает Укринформ.

«Атака с применением нервно-паралитического вещества против экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери стала очередным примером применения метода по распространению дезинформации, который заключается в отвлечении внимания. В течение трех недель прокремлевская дезинформационная кампания распространила уже 25 различных теорий, которые даже противоречат друг другу. Но это не важно, когда стратегической целью является введение аудитории в заблуждение, а не убеждение ее в единственной версии», - заявили эксперты по противодействию дезинформации.

В частности, версии об отравлении озвучивались Министерством иностранных дел РФ, российскими посольствами, отдельными высокопоставленными дипломатами, государственными СМИ, включая международное вещание, которое осуществляют Russia Today и Sputnik.

Среди выявленных российских конспирологических теорий наибольшее распространение имели следующие: Россия не имеет  вещества «Новичок», его происхождение из Чехии, Швеции, стран Балтии; это была операция со стороны Великобритании для дискредитации России; это Украина отравила Скрипаля; Великобритания манипулирует в своих интересах экспертами Организации по запрещению химического оружия.

Как сообщал ForUm, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.
ForUm

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