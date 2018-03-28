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В Мосгорсуде по делу задержанного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, идет допрос свидетеля обвинения.

Об этом  сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин.

«Как всегда и бывает, свидетель обвинения «поплыл»: амнезия, заикание, «дайте попить воды», в общем», - написал он в Twitter.

 


 

 

анее адвокат сообщал, что на предварительных слушаниях по делу Сущенко обвинение заявило только двух свидетелей.

Напомним, 27 марта Московский городской суд начал рассматривать по существу уголовное дело против украинского журналиста Романа Сущенко

Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 

 
ForUm

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