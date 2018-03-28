Министерство иностранных дел России обвиняет Великобританию в неспособности обеспечить безопасность российских граждан на своей территории. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Британские власти систематически демонстрируют неспособность обеспечить безопасность на своей территории российских граждан. Вопиющими примерами этого являются, в частности, отравление бывшего сотрудника ФСБ России А.Литвиненко, смерть при невыясненных обстоятельствах российских бизнесменов Б.Патаркацишвили и А.Перепиличного, загадочное «самоубийство» Б.Березовского и удушение его делового партнера Н.Глушкова и, наконец, покушение на жизнь и здоровье С.Скрипаля и Ю.Скрипаль», - заявили в Москве.

В ведомстве утверждают, что «в последнем случае Лондон пренебрег всеми нормами международного права, этики и просто здравого смысла».

«Не предъявляя никаких доказательств и даже не выдвигая никакой конкретной картины произошедшего, Лондон обвинил Россию в отравлении собственных граждан, вбросил никогда не использовавшееся у нас название химического вещества, развернул масштабную политическую и медийную кампанию. Инспирирована безосновательная высылка российских дипломатов из целого ряда стран и представительств при международных организациях, объявлен комплекс других санкционных мер. Наши законные требования предоставить образцы примененного вещества были проигнорированы», - говорится в заявлении.

Следственный комитет Российской Федерации 16 марта возбудил уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль и подготовил соответствующий запрос британской стороне: «Ожидаем от Лондона конкретного взаимодействия в рамках ведущегося нашими правоохранительными органами расследования».

«Поведение британских властей вызывает множество вопросов. Население самой Великобритании держится в неведении относительно ключевых моментов этого объявленного представляющим серьезную угрозу инцидента, неизвестно общее число пострадавших. Замалчивается информация о деятельности расположенной недалеко от Солсбери секретной лаборатории в Портон-Дауне, где, как всем известно, проводились работы по созданию химического оружия. Скрываются сведения о проводившихся накануне отравления Скрипалей данным центром совместно с британскими военными ежегодных учениях «Токсичный кинжал», в ходе которых отрабатывались приемы борьбы с химическим и биологическим заражением», - заявили в Москве.

В МИД утверждают, что «по всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России».

«Анализ совокупности всех обстоятельств свидетельствует о незаинтересованности британских властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери и наводит нас на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании. Если российской стороне не будут предоставлены убедительные доказательства обратного, будем считать, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации. Подчеркиваем, что бремя доказательств в этой истории лежит именно на британской стороне», - резюмировали в МИД РФ.

Как сообщал ForUm, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.