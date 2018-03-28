также в разделеМир
EastStratCom: За три недели Кремль «вбросил» 25 различных версий по делу Скрипаля 10
Дело Скрипаля: Только пять стран ЕС не выслали дипломатов РФ 40
Словакия отзовет своего посла из РФ 19
РФ признала наличие разведчиков среди высланных дипломатов 40
Трагедия в Кемерово: Суд арестовал арендатора и охранника 27
Черногория высылает одного российского дипломата 22
Из-за скандала с утечкой данных капитализация Facebook упала на $95 миллиардов 22
Люксембург отзывает посла из Москвы 30
Названо окончательное число жертв пожара в Кемерово 171
27 стран и НАТО выдворили 151 российского дипломата 204
В Госдепе назвали РФ «чудовищем из морских глубин» 53
Войска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии 185
Трамп продлил санкции против РФ за кибератаки 30
Ким Чен Ын назвал условие ядерного разоружения 328
Бельгия решила выслать российского дипломата 47
Молдова высылает трех российских дипломатов 58
Арендатор ТЦ в Кемерово заявляет, что причиной пожара стал поджог 86
НАТО высылает 7 представителей РФ 54

Министерство иностранных дел России обвиняет Великобританию в неспособности обеспечить безопасность российских граждан на своей территории. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Британские власти систематически демонстрируют неспособность обеспечить безопасность на своей территории российских граждан. Вопиющими примерами этого являются, в частности, отравление бывшего сотрудника ФСБ России А.Литвиненко, смерть при невыясненных обстоятельствах российских бизнесменов Б.Патаркацишвили и А.Перепиличного, загадочное «самоубийство» Б.Березовского и удушение его делового партнера Н.Глушкова и, наконец, покушение на жизнь и здоровье С.Скрипаля и Ю.Скрипаль», - заявили в Москве.

В ведомстве утверждают, что «в последнем случае Лондон пренебрег всеми нормами международного права, этики и просто здравого смысла».

«Не предъявляя никаких доказательств и даже не выдвигая никакой конкретной картины произошедшего, Лондон обвинил Россию в отравлении собственных граждан, вбросил никогда не использовавшееся у нас название химического вещества, развернул масштабную политическую и медийную кампанию. Инспирирована безосновательная высылка российских дипломатов из целого ряда стран и представительств при международных организациях, объявлен комплекс других санкционных мер. Наши законные требования предоставить образцы примененного вещества были проигнорированы», - говорится в заявлении.

Следственный комитет Российской Федерации 16 марта возбудил уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль и подготовил соответствующий запрос британской стороне: «Ожидаем от Лондона конкретного взаимодействия в рамках ведущегося нашими правоохранительными органами расследования».

«Поведение британских властей вызывает множество вопросов. Население самой Великобритании держится в неведении относительно ключевых моментов этого объявленного представляющим серьезную угрозу инцидента, неизвестно общее число пострадавших. Замалчивается информация о деятельности расположенной недалеко от Солсбери секретной лаборатории в Портон-Дауне, где, как всем известно, проводились работы по созданию химического оружия. Скрываются сведения о проводившихся накануне отравления Скрипалей данным центром совместно с британскими военными ежегодных учениях «Токсичный кинжал», в ходе которых отрабатывались приемы борьбы с химическим и биологическим заражением», - заявили в Москве.

В МИД утверждают, что «по всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России».  

«Анализ совокупности всех обстоятельств свидетельствует о незаинтересованности британских властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери и наводит нас на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании. Если российской стороне не будут предоставлены убедительные доказательства обратного, будем считать, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации. Подчеркиваем, что бремя доказательств в этой истории лежит именно на британской стороне», - резюмировали в МИД РФ.

Как сообщал ForUm, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги