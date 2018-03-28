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Национальное агентство по предотвращению коррупции избрало заместителем председателя Станислава Патюка.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании агентства в среду, передают Українські Новини.

За его кандидатуру проголосовали 4 из 5 членов НАПК.

Патюк был назначен членом НАПК 17 января.

До этого работал помощником адвоката в компании «Патюк и партнеры».

В 2003 году окончил Донецкий национальный университет.

Работал в прокуратуре Донецкой области, прокуратуре Ленинского района Донецка, прокуратуре Ворошиловского района Донецка и в прокуратуре Авдеевки Донецкой области.

Напомним, председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции избран Александр Мангул. 
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