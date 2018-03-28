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Китайское судно доставило в Одесский порт 2,5 тысячи тонн груза для мобильного асфальтового завода и большую партию дорожно-строительной техники.

Как сообщила пресс-служба администрации Одесского порта, судно прибыло 19 марта.

По словам директора по эксплуатации компании Игоря Ярового, груз разнородный: в ящиках, а также техника – асфальтоукладчики, грузовики и другое оборудование.

«Бригады, несмотря на снегопад, снег с дождем, не прекращали работу, аккуратно выгружая генгруз. Это лишнее доказательство того, что наша компания может качественно перегружать не только контейнеры, но и оборудование, другие грузы», - отметил он.

«Укравтодор» и китайская компания Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd подписали контракт по капитальному ремонту участков автодороги Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка, а также реализации части работ, которые не выполнены итальянской компанией Todini на участках дороги Киев-Харьков-Довжанский.
 
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