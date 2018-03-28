Антитеррористическая операция и операция Объединенных сил на Донбассе будут идти параллельно до указа Президента Украины об отмене АТО. Об этом на брифинге в Украинском кризисном медиацентре заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, сообщает 112 Украина.
«Сейчас АТО будет идти параллельно с предстоящей операцией Объединенных сил. Решение об окончании антитеррористической операции будет сразу же с момента подписания Президентом Петром Порошенко соответствующего указа. Пока такого указа нет», – отметил Гуцуляк.
Гуцуляк добавил, что на данный момент продолжается формирование отрядов Объединенных сил.
Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада приняла закон закон о реинтеграции Донбасса.
20 февраля закон подписал Президент Украины Петр Порошенко. 24 февраля закон вступил в силу.
Согласно закону, формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.
Служба безопасности Украины передала военным командование антитеррористической операцией.
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