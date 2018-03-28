Бывший судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев, который вынес приговор Юлии Тимошенко и находился в розыске, получил адвокатскую лицензию в Москве. Об этом свидетельствуют данные Адвокатской палаты Москвы, сообщает Судебно-юридическая газета.

Киреев — бывший судья Печерского районного суда Киева – стал известным после судебного процесса по делу лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко. В Украине его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 (Постановление судьей (судьями) заведомо не правосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины.

11 октября 2011 года судья Киреев признал Тимошенко виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 (превышение полномочий) УК Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с лишением права занимать должности в органах государственной власти, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 3 года.

Спустя три года Верховный суд Украины отменил указанный приговор, закрыл дело в отношении Тимошенко в связи с отсутствием события преступления.

Как ранее сообщал ForUm, в июле 2014 года Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск судью Киреева.

Киреев обвиняется по статье 375 ч. 2 Уголовного кодекса Украины - вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления. Наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

В январе 2016 года Президент Петр Порошенко по представлению Высшего совета юстиции уволил Киреева.

ВСЮ пришла к выводу, что при рассмотрении уголовного дела по обвинению бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко Киреев безосновательно изменил ей меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, «чем допустил произвольное и незаконное лишение ее свободы».

В сентябре 2017 Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание Киреева.