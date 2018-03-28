Европейский Союз призвал Верховную Раду вернуться к вопросу отмены обязанности подавать электронные декларации для антикоррупционных активистов, обвинив украинскую власть в невыполнении взятых обязательств.

После этого Президент Петр Порошенко также призвал нардепов отменить электронное декларирование для активистов и пообещал оперативно подписать соответствующий закон. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил рассмотреть этот вопрос 3 апреля.

Кабинет Министров продлил на 2 месяца до 1 июня 2018 года действие специальных обязательств Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен.

Председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции избран Александр Мангул.

Украинская певица Джамала родила первенца.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и другим органам провести масштабную проверку общественных заведений, школ, торговых центров на предмет соблюдения норм пожарной безопасности.

Следственный комитет РФ обвинил украинского пранкера Евгения Вольнова в распространении информации о 300 погибших во время пожара в Кемерово.

Специальная техника, которую правоохранители обнаружили в Житомирской области, не является боевой, заявил военный прокурор Центрального региона Украины Григорий Рябенко.

В Государственном департаменте США заявили, что 27 стран и Организация Североатлантического договора (НАТО) приняли решение выдворить 151 российского дипломата в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

С начала агрессии РФ против Украины 242 ребенка были убиты российским агрессором, заявил Президент Петр Порошенко.

СК РФ обвинил украинского пранкера Евгения Вольнова в распространении информации о 300 погибших во время пожара в Кемерово. Позже пранкера Никиту Кувикова (Евгения Вольнова) объявили в международный розыск.