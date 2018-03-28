также в разделеОбщество
В зоне ЧАЭС испытали установку для очистки воды от радиации 29
Нардеп: Плотницкий не в СИЗО, а обустраивает «родовое поместье» под Москвой 38
Вербное воскресенье будет с дождем 30
Украинский пранкер объявлен в международный розыск 78
На Донбассе подстрелили одиозного наемника «ДНР» из Сербии 76
Президент одобрил закон о парковке по-новому 37
Вакаров: Луценко с экрана телевизора определяет виноватых — это просто дикость! 50
Корчинский заявил о пикетировании ZIKа 47
За неделю в Украине задержали 24 взяточников 32
Правоохранители нашли убийц пожилой пары в Ирпене 31
Новый глава НАПК отрицает знакомство с Порошенко 28
Китайцы доставили в Украину мобильный асфальтный завод 49
СМИ: США запретили предоставлять американское оружие «Азову» 39
Корчак уверяет, что с премиями в НАПК давно покончено 23
Скандальный судья Киреев получил адвокатскую лицензию в Москве 44
Кабмин сегодня не рассматривал назначение скандального Манько 31
Кабмин назначил главу Нацслужбы здоровья 127
Минобороны: АТО и ООС будут проводиться параллельно до указа Президента 45

Европейский Союз призвал Верховную Раду вернуться к вопросу отмены обязанности подавать электронные декларации для антикоррупционных активистов, обвинив украинскую власть в невыполнении взятых обязательств.

После этого Президент Петр Порошенко также призвал нардепов отменить электронное декларирование для активистов и пообещал оперативно подписать соответствующий закон. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил рассмотреть этот вопрос 3 апреля

Кабинет Министров продлил на 2 месяца до 1 июня 2018 года действие специальных обязательств Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен.

Председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции избран Александр Мангул.  

Украинская певица Джамала родила первенца

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и другим органам провести масштабную проверку общественных заведений, школ, торговых центров на предмет соблюдения норм пожарной безопасности. 

Следственный комитет РФ обвинил украинского пранкера Евгения Вольнова в распространении информации о 300 погибших во время пожара в Кемерово.

Специальная техника, которую правоохранители  обнаружили в Житомирской области, не является боевой, заявил военный прокурор Центрального региона Украины Григорий Рябенко.  

В Государственном департаменте США заявили, что 27 стран и Организация Североатлантического договора (НАТО) приняли решение выдворить 151 российского дипломата в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. 

С начала агрессии РФ против Украины 242 ребенка были убиты российским агрессором, заявил Президент Петр Порошенко.

СК РФ обвинил украинского пранкера Евгения Вольнова в распространении информации о 300 погибших во время пожара в Кемерово. Позже пранкера Никиту Кувикова (Евгения Вольнова) объявили в международный розыск.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги