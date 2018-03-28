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Среди высланных западными странами представителей российских дипмиссий есть офицеры внешней разведки, заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, сообщают «Ведомости».

«В числе сотрудников МИДа есть официальные представители нашей службы, офицеры безопасности, совсем немного. Это лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале», — сказал Нарышкин.

Он назвал выдворение дипломатов «очень грязной и циничной провокацией», которая формирует «атмосферу русофобии». «Ответ последует. Ответ адекватный, довольно жесткий», – пообещал Нарышкин.

Напомним, ранее приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля 27 стран: Албания, АвстралияБельгияВеликобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, СШАУкраина , Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.

В НАТО также решили выслать семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе.

 
ForUm

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